Pogačar šesti, Roglič osmi v prologu Romandije

S 3,2 kilometra dolgim prologom v Villars-sur-Glanu se je začela 79. kolesarska dirka po Romandiji. Za najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja (UAE Emirates-XRG) je to prva večdnevna preizkušnja v sezoni, začel pa jo je s šestim mestom, za zmagovalcem, francoskim kolesarjem Dorianom Godonom (Ineos Grenadiers), je zaostal sedem sekund.

Drugi slovenski adut na dirki Primož Roglič (Red Bull - Bora hansgrohe), ki je v Romandiji v kronometru že dvakrat zmagal, dvakrat pa je bil najboljši tudi v skupnem seštevku (2018, 2019), je bil osmi, njegov zaostanek je znašal osem sekund.

Njuna pomočnika Domen Novak in Jan Tratnik sta bila v ozadju, prvi je zaostal 41, drugi pa minuto in deset sekund, zasedla sta 90. oziroma 101. mesto.

Pred Pogačarjem, ki je dirko začel le dva dneva po zmagi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege, so se poleg Godona, ta je zabeležil 19. zmago in tretjo na Romandiji, doslej pa je veljal kot specialist za sprint, zvrstili še Šved Jakob Söderqvist, Pogačarjev moštveni kolega, Portugalec Ivo Oliveira, domačin Mauro Schmidt, slednji je tudi eden od kandidatov za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, ter Francoz Axel Zingle.

Drugi pretendenti za visoka mesta so bili počasnejši od slovenskih adutov. Nemec Florian Lipowitz, moštveni kolega Rogliča, je zaostal deset, Italijan Antonio Tiberi in Francoz Lenny Martinez 17, Britanec Oscar Onley pa 35 sekund.

Že prva, 171 kilometrov dolga etapa s startom in ciljem v Martignyju bo zahtevna, vsebovala bo štiri kategorizirane vzpone, najtežji bo zadnji, a bo po njem še spust in nekaj ravninske vožnje.