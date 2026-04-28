Vojna na Bližnjem vzhodu spreminja načrte turistov, ki se vse bolj preusmerjajo k bližnjim, varnim in dostopnim destinacijam. Vpliv konflikta na turistični promet v tržaških turističnih agencijah je že opazen, saj so mnogi potencialni popotniki, pogosto pod vtisom netočnih informacij, prestrašeni.

Da je tako, so potrdili v agencijah Aurora Viaggi, La Via degli artisti viaggi in Tramway Tour. Turistični delavci v teh agencijah opažajo, da je v zadnjih tednih prišlo do upada potovanj predvsem med italijanskimi državljani. Eden od razlogov naj bi bil tudi strah, ki ga krepijo novice v medijih. Tudi pri njih potniki sprašujejo, ali bodo leti sploh izpeljani, ali je varno potovati in kako zanesljive so letalske povezave. In prav ta negotovost je povzročila padec rezervacij v zadnjih tednih.

Vera Kermaz, direktorica Aurore, je opozorila, da so krizne situacije vedno imele vpliv na turistične tokove, vendar jih niso ustavile, temveč preusmerile. »Namesto da bi šli na eno stran, gredo ljudje na drugo. Morda se rezervacije za nekaj časa upočasnijo, potem pa se spet nadaljujejo,« je povedala sogovornica, ki je spregovorila tudi o pomenu organiziranega turizma v kriznih situacijah. Največji problem v prvih urah krize ni bil toliko turističen kot logističen. Prekinitev zračnega prometa v Perzijskem zalivu je prizadela ključni vozlišči za globalne povezave. Vozlišče treh letališč – Doha, Abu Dabi in Dubaj – je namreč pomembno za svetovni promet, še posebej za evropske povezave z vzhodom. Začasna zapora letalskih poti je pustila na tisoče potnikov, blokiranih po različnih delih sveta. A turistični operaterji so takoj sprožili izredne postopke za vrnitev potnikov domov.