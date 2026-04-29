Danes posebna priloga o procesu za Rižarno

Spomin na Rižarno in sodno obravnavo grozot, ki so se dogajale v njej, bo od danes vklesan v zidove tržaškega sodišča. Ob 12. uri bodo namreč v preddverju sodne palače odkrili spominsko ploščo ob petdeseti obletnici branja razsodbe procesa. Bilo je 29. aprila 1976. Poveljnik Rižarne Joseph Oberhauser je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno ječo, a je še dalje nemoteno upravljal svojo pivnico v Nemčiji.