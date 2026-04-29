Danes posebna priloga o procesu za Rižarno

Spomin na Rižarno in sodno obravnavo grozot, ki so se dogajale v njej, bo od danes vklesan v zidove tržaškega sodišča. Ob 12. uri bodo namreč v preddverju sodne palače odkrili spominsko ploščo ob petdeseti obletnici branja razsodbe procesa. Bilo je 29. aprila 1976. Poveljnik Rižarne Joseph Oberhauser je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno ječo, a je še dalje nemoteno upravljal svojo pivnico v Nemčiji.
Na straneh Primorskega dnevnika danes objavljamo intrevju z Dragom Štoko, ki je bil med slovenskimi odvetniki, ki so sodelovali na procesu (avtor intervjuja je Peter Verč). Zgodovinar Štefan Čok osvetljuje odločilno vlogo, ki jo je na procesu odigral naš kolega, novinar Albin Bubnič. Prvič pa objavljamo tudi fotografije, ki jih je na procesu pred petdesetimi leti posnel Sergio Ferrari.