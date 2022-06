Jutri se bodo verjetno pojavljale nevihte, lahko tudi močne; možni bodo močnejši nalivi in tudi okrepljeni do močni sunki vetra. Čez dan bo zmerno do spremenljivo oblačno, še bodo možne nevihte, zlasti v hribih. Malo manj vroče bo, ob morju bo pihal zmeren jugozahodnik.

Jutri se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V notranjosti Slovenije bodo še možne posamezne nevihte.

