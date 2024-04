Sreda, 3. aprila 2024

Hladna fronta se je pomaknila nad vzhodno Evropo in Balkan. Za njo se je v Sredozemlju vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka hladnejši zrak.

Dopoldne bo spremenljivo oblačno. V popoldanskih urah bo ponekod lahko deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1400-1700 metrov.

Dopoldne se bo oblačnost od zahoda povečala. Zjutraj bo po nekaterih nižinah možna kratkotrajna megla. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 9 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.