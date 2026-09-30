Sreda, 30. septembra 2026

Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno območje z visokim zračnim tlakom, nad Atlantikom pa je globok ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje v spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka še naprej suh zrak.

Danes bo prevladovalo jasno vreme. Dopoldne bo na obali pihala šibka burja, na zahodu popoldne morski veter, na Tržaškem pa bo še vztrajal severovzhodnik. V visokogorju bo suho in sorazmerno toplo za ta čas. Ničta izoterma bo na okrog 4000 m.

Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.