Praznovali so 125-letnico društva

Morda je eden najlepših občutkov, kar jih človek lahko doživi ta, da si del nečesa. Da pripadaš. Tako menijo pri Slovenskem kuturnem društvu France Prešeren iz Boljunca in tudi ta je najbrž eden od razlogov, da vaško društvo že 125 let živi. Praznovanje obletnice je potekalo v nedeljo v boljunskem gledališču France Prešeren, ki pa letos beleži 50 let obstoja. V različnih jezikih umetniškega izražanja - z gledališčem, glasbo in plesom - so tako mali kot starejši člani društva SKD Prešeren prikazali njegovo delovanje skozi čas, vse od ustanovitve 9. septembra 1901 do današnjih dni.

Prav pevski zbor je bil v prvih letih delovanja društva eden nosilcev vaškega kulturnega življenja, vodil ga je prav Fran Venturini. V dvajsetih letih je njegova živahna dejavnost zmotila fašistične oblasti. Ko se je leta 1927 Venturini ilegalno izselil v Ljubljano, je zbor počasi zamrl in začela se je trnjeva pot društva Prešeren, ki je lahko delovalo le v ilegali. Po vojni je zborovstvo spet zadihalo s polnimi pljuči, v nam bližnjih časih pa so ustanovili moški pevski zbor Fantje pod Latnikom, ki je pod vodstvom Manuela Purgerja nastopil tudi v nedeljo. Zlata doba vaškega društva so bila šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Društvo je bilo takrat zelo dejavno. Številni dogodki, ki so jih takrat prirejali, so še danes del društvenega in vaškega življenja: Šagra na Jami, Praznik grozdja, Štefanovo, pust z Boljunikom, Slovenski kulturni praznik, koncerti, filmi, gledališke predstave in razstave. Vas je takrat zabaval tudi komični dvojec Vanček in Drejček (Stano Žerjal in Dorči Maver ), ki sta ga v nedeljo uprizorila Matjaž Mihalič in Stefano Mauri.