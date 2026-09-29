Za turiste nova trijezična zgibanka

Tržačani dobro poznajo svoje lokalne prevozne storitve, kaj pa turisti? Njim bo odslej pomagal nov vodnik po tržaškem sistemu javnega prevoza, ki ga bo podjetje Trieste Trasporti s pomočjo stanovskega združenja hotelirjev Federalberghi delilo obiskovalcem Trsta. Projekt Trieste Transport Guide sta danes predstavila predsednika podjetja Trieste Trasporti in tržaške sekcije Federalberghi Maurizio Marzi Wildauer ter Maurizio Giudici. Vodnik obstaja zaenkrat v treh jezikih, sta poudarila. Ob italijanščini in vseprisotni angleščini so objavili tudi slovensko različico. Zgibanka daje obiskovalcem vse osnovne informacije o vozovnicah, nakupu papirnatih in digitalnih vozovnic, navodila za digitalno žigosanje vozovnic ter glede aplikacij za rabo tukajšnjih avtobusov in drugih prevoznih sredstev.

Poleg tega pa vsebuje zgibanka tudi informacije o nekoliko bolj edinstvenih plateh tukajšnje prevozne ponudbe. Turisti bodo v vodniku našli informacije o tržaškem nočnem avtobusu na klic, sistemu za izposojo koles, pomorskih povezavah med Trstom in Miljami ter seveda openskem tramvaju.