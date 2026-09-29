Hvaležno so se poklonili padlim vaščanom

Tisto posebno zmes je bilo čutiti v zraku, kadar se pretakajo ganjenost, ponos in čut pripadnosti: ko je povorka v nedeljo pozno dopoldne iz Ljudskega doma prišla pred trebenski spomenik padlim, postavljen pred 80 leti, z venci, zastavonošami, taborniki RMV, učenci COŠ Pinka Tomažiča, Kombinatkami, godbo Viktor Parma in nošami, jo je v prekrasnem jesenskem jutru pričakala številna množica.

V imenu vaških organizacij - VZPI Trebče, Jusa Trebče, SKD Primorec, AŠD Primorec, Godbenega društva Viktor Parma, Pogrebnega društva Trebče ter Mladinskega trebenskega krožka - je Katja Kralj izrekla dobrodošlico, nato pa ob žalni koračnici, ki jo je godba igrala, medtem ko so osnovnošolci položili okrog spomenika tablice z imeni padlih, prebrala imena tridesetih vaščanov, ki so svoje življenje žrtvovali za svobodo. Učenci so oblikovali kratek, a prisrčen program, slavnostni govor pa je imel Jernej Šček, vnuk Lucijana Padovana, ki je bil pred 80 leti med govorniki ob sami postavitvi spomenika.

Nato je krajši program oblikoval Ženski pevski zbor Kombinat iz Ljubljane, ki so se mu ob sklepnem Vstajenju Primorske pridružili osnovnošolci in občinstvo. V režiji Danijela Malalana je celotna slovesnost stekla brezhibno in doživeto, vse do povorke, ki je z godbo na čelu krenila proti Ljudskemu domu, kjer je bila na ogled razstava z zgodovinskimi slikami in dokumenti, na vrtu pa so Trebenci gostom postregli z okusnim partizanskim golažem (tudi z variantami za vegetarijance in vegance) ter bogat izbor slaščic domače izdelave.