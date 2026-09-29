Dan po izreku sodbe minil v znamenju polemik

Dan po obsodbi treh egiptovskih obveščevalcev zaradi ugrabitve in mučenja furlanskega raziskovalca Giulia Regenija leta 2016 v Kairu so odvetniki obsojencev dali vedeti, da so pripravljeni vložiti pritožbo na drugostopenjsko sodišče. Po poročanju italijanske agencije Ansa bi pritožba lahko privedla do nove obravnave na ustavnem sodišču: odvetniki se opirajo na zakon Cartabia, po katerem branilci odsotnih obtožencev naj ne bi mogli vložiti pritožbe brez posebnega dovoljenja, ki potrebuje podpis samih obtožencev, to pa bi lahko bilo v nasprotju s pravico do obrambe. Zaradi tega bi se lahko zadeva zavlekla do zastaranja, saj zakon določa, da v tem primeru zadeva zastara 12 let po storjenem dejanju.

Dan po izreku sodbe je tudi minil v znamenju polemike, ki so jo povzročile besede italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, češ da so bili obsojeni trije uradniki egiptovskih varnostnih služb, ne pa egiptovska država. Nad ministra se je znesla domala celotna opozicija (Demokratska stranka, Zeleni in Levica, Gibanje petih zvezd, + Europa in Akcija), ki mu je na čelu z vodjo DS Elly Schlein in voditeljem Levice Nicolo Fratoiannijem očitala zanikovanje odgovornosti egiptovske države pri Regenijevi ugrabitvi in smrti ter zahteva, naj Tajani poroča v parlamentu oz., naj vlada s politično in diplomatsko akcijo od Egipta zahteva izročitev obsojencev. Fratoianni je zahteval tudi ministrov odstop.

Sodba je seveda odmevala tudi v FJK. Župan Regenijeve rojstne občine Fiumicello Villa Vicentina Alessandro Dijust je dogodek označil kot pomemben korak pravice, saj pred desetimi leti si ne bi nihče mislil, da bi prišli do sodbe. Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je to označil za prvi korak na poti do popolne resnice ter izrazil obžalovanje nad polemikami.