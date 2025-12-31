Sreda, 31. decembra 2025

Čez dan bo naše kraje postopno prešla hladna fronta. Od severa bo v višinah k nam dotekal občutno hladnejši in suh zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Na območju Trbiža bo prisotna nizka oblačnost. Pihala bo burja. Temperature bodo občutno padle in zvečer dosegle ledišče. Dnevne temperature v nižinah ne bodo presegale 5 stopinj.

Danes bo sončno in večinoma brez megle. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter, nekaj oblačnosti bo občasno na Primorskem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.