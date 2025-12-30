Pogačar prepričljivo boljši od Duplantisa tudi v izboru Marce

Bralci španskega športnega časnika Marca so podobno kot bralci francoskega časopisa L’Equipe z naskokom

izbrali Tadeja Pogačarja kot najboljšega športnika 2025. Slovenski šampion je dobil dobrih 52% glasov, skakalec s palico Armando Duplantis, ki je na vrhu večine drugih anket in izborov, pa je prejel manj kot 30%.

Na tretje mesto med najboljšimi mednarodnimi športniki je Marca uvrstila Jannika Sinnerja z dobrimi šestimi odstotki glasov. Pri dekletih je tenisačica Arina Sabalenka (36,12%) prehitela plavalko Summer McIntosh (27,37%) in tekačico na dolge proge Beatrice Chebet (12,25%).

Najboljša španska športnika sta Carlos Alcaraz (44,37%) in Marc Marquez (21,5%), najboljši športnici pa atletinja Maria Perez (63,62%) in nogometašica Aitana Bonmati (18,12%).

Od Slovenk je na lestvici 100 najboljših športnic še Janja Garnbret na 7. mestu s tremi odstotki glasov.

Med mednarodnimi ekipami je prvo mesto zasedlo moštvo Tadeja Pogačarja, UAE Emirates (29,37%), drugi je nogometni klub PSG (18,25) in tretja evropska golf reprezentanca za Ryderjev pokal (15,87%).