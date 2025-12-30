VREME
Železnica

Družba Eurostar ponovno vzpostavlja železniške povezave z Londonom

Pred nekaj urami jih je zaradi težav z napajanjem v predoru pod Rokavskim prelivom odpovedala; kljub temu potnikom svetujejo, da potovanja preložijo

STA |
London |
30. dec. 2025 | 17:24
    Družba Eurostar ponovno vzpostavlja železniške povezave z Londonom
    Številni potniki pa tik pred silvestrom mrzlično iščejo alternativne poti do želenih destinacij (ANSA)
Družba Eurostar bo ponovno vzpostavila železniške prevoze med Amsterdamom, Brusljem, Parizom in Londonom, potem ko jih je pred nekaj urami zaradi težav z napajanjem v predoru pod Rokavskim prelivom odpovedala. Kljub temu potnikom svetujejo, da potovanja preložijo.

»Potem ko se je predor pod Rokavskim prelivom delno odprl, bomo začeli vzpostavljati železniške povezave. Težava z napajanjem medtem ostaja, zato potnikom svetujemo, da potovanje preložijo na drug datum,« je Eurostar zapisal na spletni strani.

V prometu prihaja do zamud, številni potniki pa tik pred silvestrom mrzlično iščejo alternativne poti do želenih destinacij.

