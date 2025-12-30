Družba Eurostar ponovno vzpostavlja železniške povezave z Londonom

Družba Eurostar bo ponovno vzpostavila železniške prevoze med Amsterdamom, Brusljem, Parizom in Londonom, potem ko jih je pred nekaj urami zaradi težav z napajanjem v predoru pod Rokavskim prelivom odpovedala. Kljub temu potnikom svetujejo, da potovanja preložijo.

»Potem ko se je predor pod Rokavskim prelivom delno odprl, bomo začeli vzpostavljati železniške povezave. Težava z napajanjem medtem ostaja, zato potnikom svetujemo, da potovanje preložijo na drug datum,« je Eurostar zapisal na spletni strani.

V prometu prihaja do zamud, številni potniki pa tik pred silvestrom mrzlično iščejo alternativne poti do želenih destinacij.