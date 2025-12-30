Med raziskovanjem v Škocjanskih jamah se je smrtno ponesrečil potapljač

V Škocjanskih jamah se je danes med raziskovanjem jame smrtno ponesrečil 49-letni potapljač, je povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. Dodal je, da so potapljača takoj prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar ponesrečencu ni bilo pomoči. Uradni vzrok nesreče še ni potrjen, reševanje še poteka.

Okrog 8.30 so se na raziskovanje jame odpravili trije potapljači in 11 jamarjev, ki so tvorili podporno ekipo. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon. Nekaj minut po potopu sta se iz sifona vrnila dva potapljača, ki sta sporočila, da se je že v prvem sifonu ponesrečil tretji potapljač.

Potapljača so takoj prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar je že umrl, je pojasnil Marela. Dva jamarska reševalca sta se zatem odpravila na površje in aktivirala Jamarsko reševalno službo. Ob 12. uri je odšel v jamo še zdravnik Jamarske reševalne službe in ekipa, ki se še vedno trudi vzpostaviti zvezo med štabom reševanja in ekipo v jami.

»Trenutno imamo v jami dve reševalni ekipi, 20 članov jamarske reševalne službe, ki pripravljajo jamo za tehnični transport, ki bo precej zahteven. Gre namreč za približno kilometrski odsek tehnično zahtevnega terena,« je povedal Merela.

Ponesrečenega potapljača bo Jamarska reševalna služba s transportnimi nosili prinesla iz jame. Ocenjuje, da bo reševanje potekalo vso noč, akcijo naj bi predvidoma zaključili v sredo dopoldne, ko bodo predstavili podrobnosti.

V reševanju sodelujejo tudi štab civilne zaščite občine Divača, Regijski štab civilne zaščite za primorsko in notranjsko regijo, Prostovoljno gasilsko društvo Divača in policija. Pomaga jim tudi enota za hitre intervencije civilne zaščite, ki nudi psihološko pomoč.