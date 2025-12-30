Poslanska zbornica potrdila proračun za leto 2026

Poslanska zbornica je danes z 216 glasovi za, 126 proti in tremi vzdržanimi dokončno potrdila zakon o proračunu za leto 2026, ki je vreden 22 milijard evrov.

Predlog proračuna je bil sprva težak okoli 18,7 milijarde evrov, vendar so pozneje z amandmajem zagotovili še dodatna sredstva za programe, kot je denimo podpiranje podjetij pri digitalnem prehodu.

Predsednica vlade Giorgia Meloni ga je označila za resnega in odgovornega. Pripravljen je bil znotraj kompleksne situacije in omejena razpoložljiva sredstva namenja nekaterim ključnim prioritetam, je ocenila.

Sindikati in opozicijske stranke pa so kritični, češ da predlog proračuna med drugim ne vsebuje dovolj ukrepov za spodbujanje rasti in da ne naslavlja potreb javnega zdravstvenega sistema.

Vodja Demokratske stranke Elly Schlein je dejala, da v zakonu prednjačijo varčevalni ukrepi, medtem ko se prebivalstvo sooča z visokimi življenjskimi stroški in dolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu. Ocenila je tudi, da gre za proračun, ki ne obravnava glavnih skrbi prebivalstva, pri čemer pomaga najbogatejšim ter krči sredstva za javno zdravstvo, javni šolski sistem in univerze.