Sreda, 4. junija 2025

Nad večjim delom Sredozemlja ter nad Balkanom vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Od jugozahoda k nam priteka topel in občasno bolj vlažen zrak.

V hribih bo oblačno z možnimi popoldanskimi padavinami. Drugod bo vreme spremenljivo. Čez dan bo na obali več jasnega vremena. Pihal bo veter različnih smeri.

Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj C.