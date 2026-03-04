Sreda, 4. marca 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Alpami se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki tudi pri nas povzroča nekoliko spremenljivo vreme.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinah in na obali se bo sprva lahko pojavljala megla, ki se bo ponekod lahko zadrževala tudi čez dan.

Danes bo sprva precej jasno z nekaj dopoldanske megle po nižinah. Čez dan bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.