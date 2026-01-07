Sreda, 7. januarja 2026

Nad Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se čez osrednji Balkan nadaljuje proti vzhodu. K nam od severovzhoda doteka mrzel in vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme. Popoldne se bo od zahoda postopoma jasnilo. Ob obali bo pihala zmerna burja. V Trstu bodo sunki sprva močnejši.nes bo sprva oblačno, ponekod bo še naletaval sneg. Pozno popoldne se bo na Primorskem pričelo jasniti. Tam bo dopoldne pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.