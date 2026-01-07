Arso jutri zjutraj pričakuje temperature tudi do -20 stopinj Celzija

Meteorologi za četrtek napovedujejo zelo mrzlo jutro. V notranjosti Slovenije bodo najnižje temperature večinoma med -15 in -10 stopinj Celzija, v mraziščih tudi okoli -20 stopinj. Tudi čez dan bo temperatura ostala pod lediščem, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na Arsu so zato za večji del države izdali oranžno vremensko opozorilo za danes od 18. ure do četrtka do 12. ure. Oranžno opozorilo velja za večji del države, izjema je jugozahod, ki je obarvan rumeno.

Ponoči se bo od zahoda razjasnilo, burja na Primorskem bo ponehala. Po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj meglic ali nizke oblačnosti. Jutro bo zelo mrzlo. Temperature bodo pod lediščem tudi na Primorskem, kjer je napovedanih od -8 do -4 stopinj Celzija. Hladno bo tudi čez dan, ko bodo najvišje temperature med -4 in nič stopinjami, na Primorskem okoli štiri stopinje.

V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Mraz pomeni dodatno obremenitev za srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki. Ob tem pa so pozvali, naj pazimo in pomagamo predvsem starejši populaciji, da se jim ni treba izpostavljati in hoditi ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice.