V Trst bo v letu 2026 priplulo več luksuznih ladij in manj velikank

Podjetje Trieste terminal passeggeri, ki je pristojno za logistično oporo ladjam za križarjenje, ki priplujejo v Trst, je v tiskovnem sporočilu oznanilo obete za novo leto.

V Trstu lahko leta 2026 pričakujemo 125 ladij za križarjenje za skupnih 380.000 potnikov. Število ladij je malenkostno manjše od lanskega, ko je tržaško luko obiskalo 131 belih velikank, obeta pa se precej nižje število potnikov. Lani je se je v Trstu vkrcalo oziroma izkrcalo približno 455.000 potnikov. Večjo razliko v potnikih kot v ladjah gre iskati v drugačnih tipih ladij, ki bodo prevladovali letos. V primerjavi s prejšnjimi leti bo namreč več manjših in bolj luksuznih ladij za križarjenje, kot pa velikank.

Sezona ladij za križarjenje se bo letos pričela v četrtek, 12. januarja, ko bo priplula ladja Artemis podjetja Grand Circle Cruise Line. Bolj živahno bo od maja do oktobra. Maja pričakujejo namreč 17 ladij, junija 19, julija 18, avgusta jih bo z 21 privezi največ, septembra 15, oktobra pa spet 19. Novembra in decembra bodo v Trst prispele le še posamične ladje.

Med zanimivostmi turistične sezone je tudi napovedan prihod potovanja okrog sveta, ki ga je podjetje Costa priredilo na ladji Costa Deliziosa. Potniki se bodo v Trstu 11. aprila izkrcali po 142 dneh plovbe.