Goriški kitarist z ameriško izobrazbo

Goriški kitarist Jan Sturiale bo v petek v gledališču Pier Paolo Pasolini v Červinjanu s svojim kvartetom predstavil album In the Life. Koncert prireja videmsko društvo Euritmica.Sturiale je eden najbolj markantnih deželnih džezistov. Jan je njegovo umetniško ime. Nadel si ga je, ker je v ameriškem glasbenem in sploh džezovskem svetu lažje izgovorljivo od rojstnega Gianluca. Njegov oče, pred šestimi leti preminuli Salvatore, je bil po rodu iz Messine. Poklic finančnega policista ga je pripeljal v Gorico, kjer je spoznal Anamarijo Šuligoj, Slovenko iz Trnovega blizu Nove Gorice.

Uvodno je igral rok, kaj kmalu pa ga je - tudi na prigovarjanje mentorja, furlanskega pianista Glauca Venierja - prevzel džez. Bil je tako zagnan, da si je »priboril« štipendijo slovitega bostonskega kolidža Berklee, najbolj znane džezovske šole na svetu. Igral je v New Yorku, nato v Los Angelesu, obenem je ob džezu študiral klasiko in diplomiral na videmskem konservatoriju ter si prislužil poklic profesorja, kar ga je leta 2008 privedlo na pouk kitare v Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici.

Sturiale ni le profesor in izvajalec, je tudi skladatelj. Svojo ustvarjalnost je prelil v dva albuma. Uvodnemu Roadmaps je sledil v Ljubljani posneti In the Life, izdan leto po pandemiji koronavirusa. V obeh prihaja do izraza pretakanje tradicije evropskega džeza z energičnostjo in svobodno ustvarjalnostjo ameriškega.