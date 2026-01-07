Simon Yates končal kolesarsko kariero

Britanec Simon Yates je nepreklicno končal kolesarsko kariero, je na spletni strani sporočil njegov zadnji delodajalec Visma-Lease a Bike. Triintridesetletnik je v sezoni 2025 slavil na dirki po Italiji, v karieri pa je zmagal na 36 preizkušnjah.

Yates je imel veljavno pogodbo z nizozemsko ekipo vse do konca leta 2026, še pred začetkom tega tekmovalnega obdobja pa je presenetljivo sklenil svojo športno pot.

»Za mnoge je to presenečenje, a odločitve nisem sprejel nenadoma in zlahka,« je v zapisu za družbene medije dejal Yates.

»O tem sem razmišljal že dlje časa, trenutek pa se zdi pravi, da vas o tem obvestim. Kolesarstvo predstavlja večji del mojega življenja, oblikovalo je vsa poglavja v njem. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel, še bolj pa sem ponosen na podporo in izkušnje, ki sem jih na tej poti pridobil,« je še zapisal lanski zmagovalec Gira.

Simon Yates, njegov brat dvojček Adam dirka za ekipo UAE Team Emirates-XRG, kjer nastopata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak, je ob Giru dobil tudi Vuelto (2018), neuspešno pa je naskakoval zmago na dirki po Franciji. Na njej je bil najvišje na četrtem mestu leta 2023.