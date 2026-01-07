Na ZRC razglasili besedo in kretnjo leta

Beseda leta 2025 je postala božičnica, je odločila javnost, ki je glasovala v istoimenski akciji Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Izmed 11 finalistk so jo razglasili danes v Atriju ZRC, kjer so predstavili še kretnjo leta po izboru Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. To je geopestrost.

Finalistke za besedo leta 2025 so bile še carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj, pri čemer je enajsto prispevala časopisna hiša Delo. Ostale je komisija izbrala izmed 470 prispelih predlogov, nato pa jih je prepustila v izbiro javnosti, ki je lahko glasovala vse do danes tik pred razglasitvijo.

