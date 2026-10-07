Sreda, 7. oktobra 2026

Nad Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa je globok ciklon z vremensko fronto. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. K nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo v hribih zmerno oblačno. V nižinah in na obali bo več spremenljivosti, možen bo občasni krajevni dež. Proti večeru se bo vreme poslabšalo.

Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.