Fedrigovemu zalezovalcu prepovedali vstop v Trst

Tržaška kvestorica Lilia Fredella je februarja moškemu prepovedala vstop v Trst, ker je intenzivno zalezoval predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrigo.

Moški naj bi celo pridobil telefonsko številko sorodnice predsednika FJK, kateri naj bi bodisi telefoniral kot poslal sporočilo elektronske pošte. Nato pa se je še prikazal v ordinaciji njenega moža in izvedel za hišni naslov Fedrigovih tasta in tašče. Od njiju je hotel, da bi mu pomagala organizirati sestanek z guvernerjem, poroča dnevnik Il Messaggero.

Kvestorica mu je zato izdala prepoved vstopa v Trst s trajanjem enega leta, prefekt pa je ukrep potrdil. Moški je vložil priziv na Deželnem upravnem sodišču (TAR), ki je potrdilo prepoved vstopa v Trst.

Moškega, dodaja Messaggero, so policisti legitimirali decembra lani, februarja pa mu je uspelo se približati Fedrigi v Vidmu. Že pred dvema letoma se je isti zalezovalec nevarno približal nekemu deželnemu odborniku Emilije-Romanje, takrat mu je policija izrekla le opozorilo.

Sodniki na TAR so potrdili prepoved splošnega vstopa v Trst, ker je moški že dokazal, da se pri zalezovanju ne omejuje le na deželne urade. Njegov odvetnik pa je kot alternativni ukrep zahteval prav prepoved vstopanja v deželne urade, kar bi bilo po oceni sodnikov gotovo neučinkovito.