»Prav je, da vas najprej obiščemo in damo dodatno spodbudo za nadaljnje delovanje.«

»Vesela sem, da smo naš obisk začeli prav tukaj, s čimer dajemo tudi nek večji pomen slovenstvu na tem območju. Gorica in Trst sta s strani vladnih predstavnikov zelo pogosto obiskana, Kanalska dolina, Rezija in celotna Videmska pokrajina pa prepogosto zapostavljena. A tukaj so ljudje zelo pripadni slovenstvu, ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo in identiteto in zato je prav, da jih mi najprej obiščemo in jim s tem damo tudi dodatno spodbudo za njihovo nadaljnje delovanje.« S temi besedami je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko razložila, zakaj je v Italiji najprej prišla med Slovence na Videmskem. Svoj dvodnevni uradni obisk je včeraj začela v Kanalski dolini, in sicer na Trbižu in v Ukvah, kjer se je zeznanila z delovanjem slovenskih organizacij, v ospredju pa je bilo še zlasti vprašanje večjezičnega eksperimentalnega pouka, ki se od šolskega leta 2023/2024 pod okriljem italijanskega ministrstva za šolstvo izvaja na lokalnih šolah, ki delujejo v okviru Večstopenjske šole Trbiž, in za katerega vsi upajo, da se bo s časom dokončno uveljavil.

Ministrica Lep Šimenko, ki sta jo spremljala tudi državna sekretarka Helena Jaklitsch in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj, je najprej obiskala skupni sedež Kmečke zveze in SSO, kjer je o izzivih, s katerimi se srečuje slovenska kmetijska stanovska organizacija, spregovoril predsednik Franc Fabec. O delovanju in prizadevanjih za ohranjanje in promocijo slovenskega jezika Združenja don Mario Cernet in prvega slovenskega športnega društva v Kanalski dolini, AŠD Julijce (to sodeluje tudi s krajevnimi šolami), pa sta spregovorili predsednici Anna Wedam oziroma Ksenija Jelen. Govor je bil tudi o pomanjkanju slovenskih duhovnikov. Kasneje se je predstavnica slovenske vlade na njunem sedežu v Ukvah seznanila še z delovanjem Slovenskega kulturnega središča Planika in lokalne podružnice Glasbene matice (GM), kjer sta jo sprejela podpredsednik Planike Rudi Bartaloth in ravnatelj GM Manuel Figheli. Letos med drugim ti dve organizaciji skupaj nudita večstopenjski šoli tudi pouk glasbe v slovenščini, ki daje otrokom možnost še dodatnega stika s slovenskim jezikom.

Največja pozornost je bila vsekakor med ministričinim obiskom v Kanalski dolini namenjena vprašanju poučevanja slovenskega jezika v šolah. Srečanja na sedežu večstopenjske šole so se udeležili tudi ravnateljica Doris Siega, Peter Černic, ki je zastopal generalno direktorico Deželnega šolskega urada za FJK Patrizio Pavatti, pedagoška svetovalka za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji pri Zavodu RS za šolstvo Lara Pižent, predstavnik Ministrstva RS za vzgojo in izobraževanje Roman Gruden, Mihaela Knez s Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in domači župan Renzo Zanette.