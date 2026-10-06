Za Barcolano prepoved steklenic in alkohola v centru Trsta

Tržaški župan Roberto Dipiazza je podpisal odredbo, ki za čas Barcolane v tržaškem mestnem središču prepoveduje pijače v steklenih kozarcih oziroma steklenicah ter alkoholne pijače z več kot 12 odstotki alkohola) izven lokalov v nočnih urah.

Odredba velja od jutrišnjega večera (ob 22. uri) do 24. ure v nedeljo. Vsako noč bo veljala med 22. in 5. uro. Kot rečeno lahko točijo alkoholne pijače ob teh urah le lokali, strežejo pa jih lahko le strankam, ki sedijo v notranjih in zunanjih prostorih lokalov. Drugo izjemo predstavljajo dostavljalci hrane, ki bodo lahko alkoholne pijače oziroma steklenice prevažali skozi mestno jedro.

Odredba velja na celotnem tržaškem nabrežju med Ulico Campo Marzio in Velikim kanalom, od tod pa se območje veljavnosti nadaljuje do vključno Trga Libertà. Odredba bo zaobjemala tudi območje znotraj ulic Ottaviano Augusto, Via Economo, Salita Promontorio, Università, SS Martiri, Crociferi, Colonna, Tigor, Madonna del Mare, Rotonda, San Michele, Riccardo, San Silvestro, Collegio, Donota, Korzo Italije, Dante, 30. Ottobre, Carducci, Ghega in Cellini. Zaobjemala bo tudi trge Dalmacije, Oberdan, Sveti Anton in Barbacan.

Kdor bo kršil pravila, ga bo doletela globa med 250 in 1500 evrov.