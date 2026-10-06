V FJK se bolj splača bencin, v Sloveniji pa dizel

»Vrtiljak«, na katerem se v zadnjih tednih vozijo cene naftnih derivatov, je danes poskrbel za nov manever, saj je v Italiji prenehal veljati vladni popust, ki je predvideval znižanje v višini 6,1 centa na liter dizelskega goriva. Posledično so se cene povsod povzpele, tudi pri družbi Eni, ki je postavila zgornjo omejitev cen in jih sprva določila na 1,99 evra za liter bencina in 2,19 evra za liter dizla. Slednjo je po novem »popravila« na 2,25 evra. Posledično so cene dizla narasle tudi v Furlaniji - Julijski krajini, kjer je dizelsko gorivo tudi z višjim deželnim popustom zdaj dražje kot v Sloveniji, v kateri je danes prišlo do pocenitve. Cena bencina pa ostaja krepko nižja v FJK.

V FJK ostaja najnižja možna cena za liter bencina tako kot prejšnji teden 1,601 evra na liter, za liter bencina pa se je povzpela na 1,951 evra (namesto dosedanjih 1,891 evra). Ker so črpalke v Furlaniji - Julijski krajini vedno »v konkurenci« z bencinskimi servisi v Sloveniji, je zanimivo analizirati, kaj se je zgodilo čez mejo, kjer so se ravno znižale regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest. Liter bencina je po novem cenejši za 1,6 centa in stane 1,744 evra, kar pomeni, da je v FJK še vedno cenejši za dobrih 14 centov. Do večje spremembe pa je prišlo pri dizlu, ki se je pocenil za 4,6 centa na liter in po novem stane 1,883 evra, kar je približno sedem centov manj kot v FJK in okoli 37 centov manj v primerjavi s »polno« italijansko ceno. Kot že rečeno, pravi »vrtiljak«, pri katerem v prihodnjih tednih ne gre izključiti novih sprememb.