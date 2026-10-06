Soočenje s stvarnostjo Rezije in Barda

Ministrica Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklitsch sta danes v popoldanskih urah po Kanalski dolini obiskali tudi Rezijo in Bardo. Na Ravanci sta obiskali Rozajansko kultürsko hišo, kjer sta se soočili z dejavnostmi, ki povezujejo domačine in ohranjajo rezijansko glasbo ter ples, kot sta folklorna skupina, ki bo kmalu praznovala 190-letnico, in društvo Rozajanski dum. Z županjo Rezije Anno Micelli sta Lep Šimenko in Jaklitsch govorili o prihodnosti skupnosti, demografskih in razvojnih izzivih ter možnostih, da bi domačini ostali v dolini, pa tudi o priložnostih za trajnostni in kulturni turizem. Ministrica je županji čestitala za novo šolo, direktor Naravnega parka Julijskih predalp Stefano Santi pa je tudi poudaril sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom. Na Solbici sta obiskali Muzej rezijanskih ljudi in Muzej brusačev, ki sta jima ju orisala Luigia Negro in Sandro Quaglia.

V Bardu pa sta Lep Šimenko in Jaklitsch obiskali Etnografski muzej in Center za kulturne raziskave, kjer ju je sprejela Luisa Cher, ob njej je bila lepa skupina članov krajevnih društev ter nekaterih občinskih svetnikov na čelu z Igorjem Cernom. Govor je bil o ohranjanju slovenskega jezika ter kulturne in etnografske dediščine Terske doline, ki že stoletja nosi tudi slovenski pečat, kar pa zanika trenutni župan Mauro Pinosa, je bilo tudi slišati na srečanju. Na Uradu so prepričani, da mora slovenska identiteta imeti svoje mesto tudi v sedanjosti in prihodnosti Terskih dolin. »Zato je toliko pomembneje, da je slovenski jezik viden in slišan, da se ohranjajo slovenska krajevna imena ter da imajo društva in posamezniki, ki skrbijo za slovensko besedo in kulturo, prostor za svoje delovanje,« so zapisali na Facebook strani Urada.Gostji sta obiskali tudi cerkev, na pokopališču pa sta počastili spomin na vztrajnega kulturnega in narodnega delavca Viljema Černa.