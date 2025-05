Torek, 13. maja 2025

Nad Evropo je več manjših ciklonskih jeder. Eno manjše je nastalo nad severno Italijo in vpliva na vreme pri nas. Ob prehodu šibke hladne fronte k nam od vzhoda spet doteka bolj vlažen nekoliko hladnejši zrak.

Danes bo na obali in v nižini oblačno. V hribih bo vreme spremenljivo. V Predalpskem svetu se bodo pojavljale padavine z možnimi nevihtami. Na obali in v vzhodnem pasu bo pihala burja.

Danes čez dan bo delno jasno z nekaj več kopaste oblačnosti v hribovitem svetu. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo do večera ponehala.

Jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13, dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.