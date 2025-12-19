Z evropskimi vsebinami so dosegli več kot pet tisoč ljudi

Delo Evropske unije je treba čim konkretneje predstaviti na lokalni ravni. V Trstu prevzema velik del te naloge tukajšnji center mreže Europe Direct - Eurodesk, ki deluje pod okriljem Občine Trst. V Evropi je skupno približno 450 centrov Europe Direct, na območju FJK pa delujeta le dva. Glavno poslanstvo Europe Directa je posredovanje evropskih vsebin, v istih prostorih deluje tudi Eurodesk, ta je namenjen prvenstveno mladim, ki bi radi izkoristili evropske programe za delo oziroma izobraževanje v tujini.

Od dogodkov do družbenih omrežij

Včeraj dopoldne so na Občini Trst predstavili obračun delovanja evropskega centra v tem letu. Osebje Europe Directa se je udeležilo 31 dogodkov, svetovali so 257 posameznikom, med svojimi dogodki so dosegli 5594 oseb. Spletno stran urada je obiskalo slabih 14.000 uporabnikov, na Facebooku imajo dobrih 1500 sledilcev. Skupno so odgovorili na 728 vprašanj, ki so jih občani postavili pisno, po telefonu ali v živo.

Glavne smernice, na katere stavijo, so dialogi o evropskih temah, sodelovanje z mladimi in krepitev evropskih ter čezmejnih mrež. Leto se je začelo s krajevno pobudo v sklopu evropskega dialoga o kmetijstvu in prihodnosti razvoja podeželja. V sklopu EPK GO!2025 je tržaški Europe Direct soorganiziral srečanje med evropskimi poslanci in mladimi, med katerim so se dotaknili tem miru, spomina in aktivnega evropskega državljanstva.