S šibko burjo prehodno bolj suh zrak

Vlažen zrak, ki je nad nami vztrajal več dni, se postopno umika. Nad severnim Sredozemljem se krepi manjši višinski greben s toplejšim in bolj suhim zrakom. V FJK se je marsikje v gorah danes popoldne že razjasnilo. Od nocojšnjih ur ali kvečjemu od jutri zjutraj bo tudi ob morju in v nižinah ob bolj suhih prizemnih severovzhodnih vetrovih več sončnega vremena. Ob koncu tedna bo v FJK prevladovala jasnina z morebitno krajevno zmerno oblačnostjo.

Jutri in v nedeljo bo v FJK občasno pihala povečini šibka do zmerna burja. Noči bosta nekoliko hladnejši, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo našim krajem približevala severnoatlantska višinska dolina, znotraj katere bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, ki bo vsaj obrobno vplivalo tudi na vreme pri nas.

V ponedeljek in torek za zdaj kaže na prevladujoče oblačno vreme, pihala bo šibka do zmerna burja. Možnost padavin bo po zdajšnjih obetih razmeroma skromna, nekaj krajevnih kapelj dežja pa ne gre povsem izključiti. Noči bosta spet rahlo toplejši, čez dan pa bo kakšna stopinja Celzija manj kot v soboto in nedeljo.

V sredo in četrtek se bo predvidoma nadaljevalo podobno vreme. Od četrtka bo hladneje.