Torek, 16. Junija 2026

Hladna fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan. Za njo priteka k nam od vzhoda nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Danes bo sprva jasno do rahlo pooblačeno, nato bo spremenljivo oblačno. Ob obali bo zapihal burin, popoldne pa morski veter.

Danes bo delno jasno in večinoma suho. Dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.