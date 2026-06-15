Lokalna policija in kvestura krepita integrirano varnost

Posnetki z občinskih nadzornih kamer bodo po novem hitreje dostopni policijskim preiskovalcem, lokalna policija pa bo dobila možnost izvajanj foto - signalizacije na svojem sedežu. Gre za pomembni novosti, ki ju prinaša nov protokol o sodelovanju med Občino Trst in kvesturo. Ta je bil podpisan danes v reprezentančnem salonu Mestne hiše, veljal pa bo tri leta. Pristojni poudarjajo, da bo tesnejše povezovanje institucij prispevalo k učinkovitejšemu preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ob tem pa zagotavljajo, da bodo vsi postopki potekali ob strogem spoštovanju pravil o varstvu osebnih podatkov.

Podpis protokola je potekal v prisotnosti župana Roberta Dipiazze, kvestorice Lilie Fredelle, občinske odbornice za lokalno policijo Caterine de Gavardo, predstavnikov prefekture in vodstva lokalne policije. Sporazum predstavlja nov korak pri uresničevanju koncepta integrirane varnosti, ki temelji na usklajenem delovanju vseh institucij, odgovornih za javni red in varnost. »Sodelovanje med institucijami ni več izbira, ampak nuja,« je poudarila občinska odbornica Caterina de Gavardo. Po njenih besedah se je sodelovanje med občino in državnimi organi v zadnjih mesecih še okrepilo, novi protokol pa predstavlja konkreten dokaz, da je skupno delovanje ključnega pomena za zagotavljanje varnosti prebivalcev.

Kot je povedala kvestorica Fredella, je ena izmed najpomembnejših novosti protokola, ki sicer predstavlja nadgradnjo tistega iz leta 2020, da bo tržaška kvestura poleg spremljanja neposrednega prenosa s pooblaščenih mestnih kamer lahko tudi samostojno dostopala do arhivskih posnetkov in prenašala izbrane video - datoteke. V tržaški občini je sicer nameščenih okrog 150 nadzornih kamer.

Do zdaj so morali policisti v primerih, ko so potrebovali posnetke za preiskavo, obiskati sedež lokalne policije, kjer so jim posnetke izročili pristojni uslužbenci. Novi sistem bo ta postopek bistveno pospešil, je razložil poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. V isti sapi je dodal, da je to še posebej pomembno pri preiskovanju tatvin in drugih kaznivih dejanj, pri katerih je hitrost odziva odločilnega pomena. »Vsi dostopi bodo strogo nadzorovani. Vsaka prijava v sistem in vsak prenos posnetkov bosta zabeležena, uporabniki pa bodo identificirani z osebnimi dostopnimi podatki,« je pojasnil.