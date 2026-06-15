Pozor, ozon bo več dni presegal opozorilno vrednost

Deželna agencija za varstvo okolja Arpa opozarja, da bo v prihodnjih dneh, vsaj do vključno petka, ozon na Tržaškem presegel maksimalno osemurno opozorilno vrednost 120 mikrogramov na kubični meter.

Po vsej verjetnosti bodo visoke koncentracije ozona ob prihajajočem vročinskem valu nato beležili tudi ob koncu tega tedna in v prihodnjem tednu.

Visoke koncentracije ozona negativno vplivajo na zdravje, saj lahko povzročajo vnetje sluznic in dihal. Občina Trst in zdravstveno podjetje zato priporočata, naj se čez dan otroci, starejše osebe, ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka ne zadržujejo predolgo na prostem. Tudi zdravim osebam svetujejo naj sredi dneva opravljajo težja dela in športne aktivnosti le v zaprtih prostorih.

Naj spomnimo, da so koncentracije ozona v zraku največje v osrednjih dnevnih urah, manjše pa zgodaj zjutraj in zvečer.

Visoke koncentracije ozona je v prihodnjih dneh pričakovati tudi drugod v FJK in po Sloveniji, kjer so že danes ponekod beležili presežke.