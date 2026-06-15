Letošnji Grand Prix je bil rekorden, tudi kakovost je bila na visoki ravni

Včeraj se je z že 33. izvedbo Grand Prixa zaključil dvodnevni tekmovalni spored italijanskega pokala NextPro 2026 v skirollu v organizaciji kriškega Amaterskega športnega društva Mladina. Na klasični ni krožni trasi med Samatorco, Bajto in Saležem se je pomerilo rekordnih 162 tekmovalcev različnih starostnih skupin. Zastopanih je bilo kar 36 društev iz štirih držav, in sicer iz Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. To je dalo tekmovanju za Trofejo ZKB pravi mednarodni pečat.

Kakovost je bila prav tako na visoki ravni, saj je nedeljsko tekmovanje štelo tudi za italijansko državno prvenstvo v ravnini. V absolutni ženski konkurenci se je zmage in državnega naslova veselila Alba Mortagna, ki je bila že najboljša v sobotnem K.O. Sprintu. Z njo sta na zmagovalni oder stopili še Maria Invernizzi in Lisa Bolzan. V moški konkurenci, v kateri je bilo kar 42 tekmovalcev, je zmago slavil Riccardo Lorenzo Masiero, ki je v tesnem sprintu ugnal Mattea Tanela in Giovannija Lorenzettija. Zmagovalec sobotne sprinterske tekme Emanuele Becchis se je uvrstil na 7. mesto.

Na klubski razpredelnici je prvo mesto osvojil NŠD Medvode (2064 točk), drugo domače AŠD Mladina (1488), tretje pa klub iz Lacija Winter SC Subiaco (1066). Enak vrstni red na društvenem zmagovalnem odru je bil tudi na sobotnem K.O. Sprintu na 3. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta. Mladi domači tekmovalci so se predvsem na nedeljski tekmi izkazali, saj so zabeležili kar šest uvrstitev na stopničke.