V Ulici Carducci dostavni avtomobil podrl mlajšega moškega

V Ulici Carducci je okrog 18.30 v bližini stavbe s hišno številko 15 nasproti reklamnega panoja, t.i. Luminose, na semaforiziranem prehodu za pešce dostavni avtomobil, ki pelje zdravila v lekarne, podrl mlajšega moškega, starega okrog 28 let. Na kraju so mu reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico. Kljub več poškodbam je bil vseskozi pri zavesti. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil oviran.