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Kronika

V Ulici Carducci dostavni avtomobil podrl mlajšega moškega

Kljub poškodbam je vseskozi bil pri zavesti

Spletno uredništvo |
Trst |
15. jun. 2026 | 18:58
    V Ulici Carducci dostavni avtomobil podrl mlajšega moškega
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
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V Ulici Carducci je okrog 18.30 v bližini stavbe s hišno številko 15 nasproti reklamnega panoja, t.i. Luminose, na semaforiziranem prehodu za pešce dostavni avtomobil, ki pelje zdravila v lekarne, podrl mlajšega moškega, starega okrog 28 let. Na kraju so mu reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico. Kljub več poškodbam je bil vseskozi pri zavesti. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil oviran.

$!Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)

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