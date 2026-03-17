Torek, 17. marca 2026

Območje nizkega zračnega tlaka je nad Sredozemljem. Alpe je dosegla hladna fronta, ki bo naše kraje prešla v večernih urah. Pred njo nad naše kraje od vzhoda doteka še razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Med dnevom niso povsem izključene rahle krajevne padavine. Ob obali in na vzhodu bo zapihala burja.

Dopoldne bo delno jasno, več jasnine bo na zahodu. Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.