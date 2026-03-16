Ob visokih obiskih številne prometne omejitve

Trst bodo jutri obiskale številne tuje delegacije: svojo 30-letnico bo namreč obeležil izvršni sekretariat Srednjeevropske pobuda. Jubilej te mednarodne organizacije s sedežem v Trstu bo tudi priložnost za debato o koridorju Imec med Sredozemljem, Bližnjim vzhodom in Indijo.

V Trstu se bodo mudili zunanji ministri in drugi državniki članic Srednjeevropske pobude, med njimi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani. V mesto ob zalivu obenem prihajajo tudi delegacije iz ZDA, Združenih arabskih emiratov in Indije.

Visoki obiski bodo s seboj prinesli številne prometne omejitve. Že danes velja prepoved parkiranja v ulicah San Carlo, Genova, Cadorna in Santa Caterina, na Trgu Straulino pred trgovino Eataly in v Starem pristanišču v okolici konferenčnega centra Generali.

Danes od 18. ure bo za promet zaprta Ulica Genova, jutri pa bo prepoved vožnje med 7. in 20. uro veljala tudi za Trg Straulino ter za prometnico, ki vodi skozi Staro Pristanišče, od krožišča v Miramarskem drevoredu do Trga Santos. Tudi avtobus št. 19 jutri izjemoma ne bo vozil po Starem pristanišču.