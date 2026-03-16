Na gradbišču v Batujah se je huje poškodoval 39-letni delavec

V izkopani jami se je nanj usul kubični meter zemlje

Spletno uredništvo |
Batuje |
16. mar. 2026 | 18:53
    Reševalci so delavca prepeljali v šempetrsko bolnišnico, fotografija je simbolična (ARHIV)
Na gradbišču v naselju Batuje se je v soboto v delovni nesreči huje poškodoval 39-letni delavec ene od gospodarskih družb. Po prvih podatkih se je nanj v izkopani jami usul približno kubični meter zemlje oz. ilovice. Policija okoliščine nezgode preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je delovna nesreča zgodila na gradbišču v bližini ene od stanovanjskih hiš med gradnjo kanalizacije. Hudo poškodovanega delavca so kasneje zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.

O nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko v Novi Gorici ter pristojno delovno inšpekcijsko službo.

