Novi oddelek za urgentno medicino uvodni korak posodobitve

V dvanajstem nadstropju katinarske bolnišnice bo od jutri dalje deloval novi oddelek za urgentno medicino, v pričakovanju širše obnove, ki bo bolnišnico spremenila v še večji klinični center. Stroji pred bolnišnico trenutno mirujejo zaradi večje krize, ki jo doživlja izvajalec del, medtem pa si zdravstveno podjetje Asugi prizadeva, da bi s selitvijo in posodobitvijo oddelkov izboljšalo trenutno stanje.

Oddelek je nastal v prostorih, ki so bili v času pandemije namenjeni okuženim s covidom-19. V njem je 24 postelj, prostor za intenzivno nego ter soba za izolacijo pacientov z zračnimi filtri in kopalnico. V skladu z načrtom za upravljanje izrednega pandemičnega stanja se lahko ta prostor namreč v 72 urah spremeni v večji oddelek za intenzivno nego. »Storitev je domovala v šestem nadstropju, kjer je delila prostore z otorinolaringološko kliniko,« je danes na slovesnem odprtju povedal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, »začasno bomo preselili tudi torakalno kirurgijo in druge oddelke, ki bodo tako lahko nekoliko zadihali. Odprtje urgentne medicine je zato del obsežnejšega načrtovanja, ki dovoljuje boljšo organizacijo oddelkov.« Skupno bodo v notranjo preureditev vložili skoraj 900 tisoč evrov prispevka, ki ga je bolnišnici namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Število postelj se na novem oddelku ni spremenilo, prav tako število zaposlenih.

Za prenovo prostorov namenjenih urgentni medicini je zdravstveno podjetje namenilo okrog 300 tisoč evrov, »s katerimi smo zagotovili najvišje standarde na področju varnosti in oskrbe,« je dodal Poggiana, »da bi osebju in pacientom zagotovili kakovostno storitev.«