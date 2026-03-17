Športel s predstavniki KK Bor

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil odbornika KK Bor Laura Trevisana, odbornico Evo Kranjec in košarkarja članske ekipe in ekipe U19 Francesca Savoio. V oddajo se je po video povezavi vključil predsednik Športnega združenja Bor Gorazd Pučnik, ki je spregovoril o projektu nove športne dvorane na Stadionu 1. maja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele visoko zmago nogometašev Krasa Repen v elitni ligi in boleč poraz Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa gladko zmago odbojkaric Zaleta v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Krasov nogometaš Maks Barišić.

Klikni in oglej si oddajo