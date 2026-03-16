Sejem Olio Capitale privabil skoraj 15.000 obiskovalcev

Trije dnevi intenzivnega vonja po svežem ekstra deviškem oljčnem olju, bogate degustacije in inovativni pristopi k oljkarstvu so zaznamovali letošnjo 18. izdajo sejma Olio Capitale, ki je od petka do nedelje potekala v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču. Dogodek je privabil skoraj 15 tisoč obiskovalcev in več razstavljavcev kot kdaj koli prej, s čimer je ponovno potrdil svojo mednarodno prepoznavnost in vlogo pri promociji zdravih lastnosti oljčnega olja.

Organizator sejma, Trgovinska zbornica, je z letošnjo izdajo zelo zadovoljna, saj se je število obiskovalcev s 14.200 povečalo na skoraj 15.000. V treh dneh se je s svojimi olji predstavilo kar 233 razstavljavcev iz 14 italijanskih dežel, en razstavljavec pa je prišel tudi s Hrvaške. Med širši javnosti znanimi razstavljavkami je bila tudi igralka in nekdanja Miss Italije Giusy Buscemi, ki je na tržaškem sejmu predstavljala družinsko podjetje Casa Rossa, ki ga na Siciliji vodi skupaj s soprogom.