Torek, 18. marca 2025

Danes bo večinoma jasno. V gorah bodo temperature zimske, v nižinah bo zmrzovalo. Na obali bo pihala hladna in zmerna burja.

Danes bo pretežno jasno in čez dan bo v notranjosti Slovenije nastala spremenljiva oblačnost. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa bo zapihal severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem do 2, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.