Ob paliativni oskrbi bolnikom v pomoč lahko tudi knjige

Središče Hospice nabrežinskega zdravstvenega centra Pineta del Carso se je po zaslugi društva Prijatelji/Amici Hospice Pineta obogatilo za knjižnico. Odprli so jo danes v didaktični dvorani središča, kjer hudo bolnim ponujajo paliativno oskrbo, in trenutno šteje okrog 300 knjig.

V glavnem gre za literaturo o paliativni oskrbi otroka in odraslega, saj se prostovoljci društva ukvarjajo s ponujanjem pomoči hudo bolnim in njihovim družinam, na voljo pa so tudi pripovedna besedila za goste nabrežinskega doma. Znanstvenih in drugih besedil, ki so na razpolago v didaktični dvorani, se bodo lahko posluževali tudi tamkajšnji zaposleni.

»Gre za projekt, ki smo ga predstavili poleti in smo ga uresničili v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi,« je na odprtju knjižnice dejala referentka društva Prijatelji/Amici Hospice Pineta Roberta Vecchi. »V tem tednu bomo tu v didaktični dvorani na razpolago za pogovor z bolniki, njihovimi sorodniki in zdravstvenimi delavci, ta dejavnost pa nas nekako uvaja v nov projekt, ki smo ga predstavili Občini Devin-Nabrežina in upamo, da ga bomo v prihodnjem letu lahko uresničili. Gre namreč za promocijo širše in skupne oskrbe v podporo zdravstvenemu sistemu, ki je s tega vidika vse bolj šibek,« je še povedala referentka.

Danes so ob odprtju knjižnice tudi podelili diplome novim prostovoljcem, ki so uspešno opravili teoretični del pripravnega tečaja za oskrbovanje - te čaka še praktični del, ki ga bodo opravili v domu Hospice centra Pineta del Carso. Predstavniki društva bodo oskrbovalcem in bolnikom v središču Hospice na voljo za pogovor tudi jutri, sredo in v četrtek med 16. in 19. uro.