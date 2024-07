Danes bo na obali rahlo oblačno, drugod pa spremenljivo. Od popoldneva dalje se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne med Predalpami in nižino.

Danes bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.