Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto, v višinah pa k nam od severa doteka hladen in občasno bolj vlažen zrak, ki povzroča nestabilno ozračje. Tudi pri tleh je zračna masa razmeroma hladna.

Danes bo spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše. Jutri bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami.



Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.