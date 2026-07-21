Torek, 21 julija 2026

Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo in Alpami pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. V višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo rahlo do spremenljivo oblačno. Čez dan se bodo lahko pojavljale razpršene nevihte. Nekatere bodo lahko močnejše, predvsem v nižinah in na obali. Na obali in na vzhodu bo pihala zmerna burja, ki bo občasno močnejša.

Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.