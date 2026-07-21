»Igrala je le ena ekipa. In to je bila Španija«

Nogometni trener Mario Adamič je bil v nedeljo zvečer priklenjen pred televizijskim ekranom in je pozorno spremljal špansko-argentinski finalni dvoboj, ki pa ga še zdaleč ni navdušil.

»Pravzaprav razočarali so me Argentinci, ki so igrali zelo grobo in so skrbeli le, da bi rušili špansko igro. Že sam podatek, da v devetdesetih minutah niso niti enkrat streljali proti vratom, jasno pove, da je igrala le ena ekipa. In to je bila Španija,« je analiziral Adamič, ki je še dodal: »Škoda, da ni padel še kak zadetek več. Imel sem vtis, da so se Španci včasih bali streljati na argentinska vrata.«

Zaslužena zmaga Španije torej ...

Absolutno. Španci so med svetovnim prvenstvom stopnjevali formo in so nazadnje dobesedno nadigrali vse konkurente v boju za naslov. Izpostavil bi hitro špansko igro z natančnimi podajami in odkrivanjem vseh nogometašev. V določenih trenutnih je bilo zelo prijetno gledati dvoboj. Argentina se je znašla v velikih težavah in ni imela pravega protiorožja.

Kako bi ocenili sojenje slovenskega sodnika Slavka Vinčića?

Poudariti moram najprej, da Vinčić ni imela lahkega dela, saj je bilo med tekmo veliko provokacij in vsakič je obdržal mirno kri. Večjih napak ni storil, tako da je ocena pozitivna. V prvem polčasu pa je puščal pregrobo igro. Moral bi prej pokazati kak rumen karton.