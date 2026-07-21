Mladost letos bolj ambiciozno

Po zelo slabi sezoni 2025-26, ko so doberdobski rdeče-modri v nogometni 3. amaterski ligi zasedli zadnje mesto in prejeli skorajda rekordno število golov, pri Mladosti niso vrgli puške v koruzo. Čisto nasprotno. V Doberdobu se na novo sezono pripravljajo zelo ambiciozno. Društvo predsednika Alana Prešerna je vodstvo članske ekipe zaupalo nekdanjemu nogometašu Roku Černetu, ki je lani treniral najmlajše.

»Veseli nas, da je moštvo prevzel Rok Černe, ki dobro pozna našo specifiko. Hkrati pa se moram javno zahvaliti lanskemu zelo kakovostnemu trenerju Igorju Mozetiču, ki je kljub vsem težavam ekipo pripeljal do konca sezone. Imel je zvrhano mero potrpljenja, tako da res vsaka mu čast, hvala Igor,« se je lanskemu trenerju zahvalil lanski športni vodja ekipe Max Argentin, ki bo letos še blizu članske ekipe, a ne bo več športni vodja. To vlogo bosta prevzela Filip Juren in Francesco Primavera. V Doberdob se bodo vrnili številni stari znanci: vratarja Anej Zanier in Alex Gergolet, Daniele Peric, FrancescoPapais in Robin Faidiga. Članska ekipa, ki bo priprave na novo sezono začela v prvi polovici avgusta, se je na predstavitvi zbrala že prejšnji teden.

V 3. amaterski ligi bosta letos nastopala še Primorec in Primorje 1924. V 2. amatersko ligo je napredovala Vesna, ki bo v novi sezoni delala družbo Zarji in Sovodnjam.